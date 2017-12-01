نشر الأمير خالد بن طلال صورة له وهو يقبل يد عمته الأميرة الراحلة مضاوي بنت عبدالعزيز، التي وافتها المنية الأسبوع الماضي.
وقال الأمير في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم في هذا اليوم الفضيل أغفر وارحم لوالدتي وعمتي الغالية الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز يارب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة واسكنها الفردوس الأعلى”.
يشار إلى أن الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود توفيت الاثنين الماضي، وأدى الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، الصلاة عليها مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفق”أخبار24″.
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