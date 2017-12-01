اتجهت أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الجمعة، صوب قصر “الكرملين” بالعاصمة الروسية “موسكو”، لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو – 15 يوليو من العام المقبل.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى: روسيا والسعودية ومصر وأوروجواي
المجموعة الثانية: البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران
المجموعة الثالثة: فرنسا وأستراليا وبيرو والدنمارك
المجموعة الرابعة: الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا ونيجيريا
المجموعة الخامسة: البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وصربيا
المجموعة السادسة: ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا
المجموعة السابعة: بلجيكا وبنما وتونس وإنجلترا
المجموعة الثامنة: بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان
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