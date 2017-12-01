نظمت مدارس مجد الموسوعة الاهلية بالخرج يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٣/١٣هـ برنامج يوم الجودة تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق) باشراف و متابعة قائدة المدرسة الاستاذة/ نفلا الجعيدي ورائد النشاط الاستاذة/ هياء السرحان و منسقة الجودة منيره القحطاني و بحضور مشرفة التعليم الاهلي و الاجنبي الاستاذة نجلاء الخضيري و مشرفة الصفوف الاولية الاستاذة ثرياء المحسن و مشرفة مقرر العلوم الاستاذة مشاعل العبيدي حيث اشتملت على العديد من الفعاليات.
هذا وقد ألقت قائدة المدرسة كلمه في بداية البرنامج شملت على التعريف بالجودة، مشيدة بالدور الكبير لادارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة في مدير التعليم بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن العبد الجبار و مساعدته الاستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان.
هذا وقد عرجت القائدة حول معايير الجودة التي تندرج ضمن مقومات اداء المعلمة المتميزة وان الجودة تختلف معايرها باختلاف المستويات و التخصص، وان المدرسة تسعى دائماً لايجاد جودة شاملة داخل اسوار المدرسة من خلال مخرجاتها التعليمة و التعلميه هذا وقد شهدت الفعاليه تفاعل كبير المعلمات و الطالبات
تلا ذلك زار الجميع الاركان المعدة لهذه المناسبه فـ كانت :
ركن الجودة في الغذاء أشراف المعلمه :عائشه البياهي و عبير المطيري
ركن الجودة في الاسلام أشراف المعلمه : نورة الخطيفي و البندري الدوسري
ركن التجارب العالمية في الجودة اشراف المعلمه : حورية العتيبي وعائشه
ركن الجودة الصحة أشراف المعلمه:هبه الجريوي ونوره الجعيدي
ركن الجودة في التعليم أشراف المعلمه : رفعة العاطفي و سهى العنزي
ركن الجودة في الفنون اشراف المعلمه: منيره الرفدي ونوره الرويبعه
ركن رؤية المملكة ٢٠٣٠ و الجودة اشراف المعلمه: بدور العتيبي وغدير القحطاني
ركن الجودة في سلوكي اشراف المعلمه: غادة العنزي و ساره اليامي
ركن شخصيات تميزت ببصمه مجودة اشراف المعلمه: اماني وخلود
وفي ختام البرنامج كرمت قائدة المدرسة الاستاذة نفلا الجعيدي العديد من الطالبات والامهات و المعلمات المتميزات نظير ما قدموه خلال الفترة الماضية.
مؤكده انها ستنهج هذا النهج مع الجميع من يستحق التكريم سيكرم و ان المدرسه دعمت المبدعين و الموهوبين لتحقيق تطلعات الادارة.
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