تندر الحساب الرسمي الخاص بالسفارة الألمانية في الرياض من تهنئة لاعب النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي للمنتخب الألماني في فيديو الفيفا الذي شارك فيه 32 لاعباً من نجوم كرة القدم في العالم.
وكتب حساب السفارة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” معلقاً على المقطع: “ليش السهلاوي هنأنا خصيصاً ياتُرى، قبلنا التحدي، الوعد روسيا إن شاء الله “.
وكان الفيفا قد نشر اليوم الخميس فيديو شارك فيه 32 لاعباً يمثلون المنتخبات التي ستشارك في المونديال، حيث رحّب كل نجم بمنتخب آخر بلغة ذلك المنتخب، ووقع الاختيار على السهلاوي ليهنئ المنتخب الألماني بلغتهم قائلاً: “نراكم في روسيا”.
وفق”أخبار24″.
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