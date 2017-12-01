أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هناك 4 متطلبات لتسجيل بلاغات الهروب إلكترونياً ضد العمالة المنزلية، وهي أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، لا يمكن إلغاء البلاغ عبر أبشر، وألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي للعامل.
وأكدت الجوازات، أن بلاغ الهروب يمكن إلغاؤه فقط بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يوماً على تقديم البلاغ، ولا يمكن إلغائه بعد مرور هذه المدة. وفق “أخبار24”.
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