قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان يعيش معجزة صغيرة، ولم يكن عليه تحمّل ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ولا أحد من اللبنانيين يريد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، داعياً إلى تنفيذ سياسة جامعة همّها الرئيس مصالح لبنان.
وحول موقفه من حزب الله ومشاركته في الحكومة، قال الحريري: “علينا أن نميز أن لحزب الله دوراً سياسياً في لبنان، وأن لديه أسلحة ولكنه لا يستخدمها على الأراضي اللبنانية”، مؤكداً أن مصلحة لبنان هي بضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في أماكن أخرى، وأنه يخشى من أن يسبب تدخل حزب الله في الخارج بتكلفة لبنان غالياً.
وأكد الحريري أنه بالفعل يشعر بتهديدات تستهدف حياته، حيث لديه العديد من الأعداء، منهم المتطرفون ومنهم النظام السوري، حيث أصدر الأخير حكماً بالإعدام ضده، ويتهمه بالتدخل في سوريا.
ونفى رئيس الوزراء اللبناني الذي تريث في استقالته أن يكون قد تمَّ احتجازه في الرياض، موضحاً أنه أعلن الاستقالة من الرياض بقصد خلق حالة صدمة إيجابية للبنان. وفق “أخبار24”.
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