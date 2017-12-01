كرم سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 / 3 / 1439 هـ في مكتبه سفراء الجودة والتميز ضمن فعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم 2017 تحت شعار ( القيادة التربوية تصنع الفرق ) وبالشراكة مع مركز التميز المؤسسي والقناة الإعلامية..
في بداية التكريم قدم د. العبدالجبار شكره وتقديره للسفراء المكرمين مؤكدا عليهم أهمية أداء رسالته وإيصالها لزملائهم القادة والمعلمين والطلاب ، وهنأهم بما حققوه من إنجازات ومشاركات متقدمة على مستوى الوزارة والإدارة ، وأكد على أهمية الجودة في التعليم وذلك من أجل زيادة الوعي العالمي بأهمية الجودة الشاملة ودورها المحوري في بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد ، فهي ثقافة العصر والمحرك الأول نحو التميز والإبداع والاستدامة والتنمية ..
وكرم العبدالجبار الأستاذ سعد بن محمد السبيعي قائدة ثانوية فرسان الجزيرة الأهلية والأستاذ عوض بن محمد الخثعمي قائد مدرسة الجامعة الأهلية والمعلم علي بن عبدالله العقيفي من ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز والطالب نواف بن محمد بن عوشن من ثانوية ابن النفيس ..
حضر التكريم مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان وأمين إدارة التعليم الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الدوسري والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ومدير الموارد البشرية الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري ومشرف الاختبارات والقبول الأستاذ محمد العوشن ومدير مركز التميز المؤسسي الأستاذ عمر الخويطر ومشرف الموهوبين الأستاذ ناصر العنقري ومشرف الجودة الشاملة الأستاذ بندر الحقباني.
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