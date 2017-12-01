نفذ مركز التميز المؤسسي – بنات – بتعليم الخرج سلسلة من البرامج التدريبية لجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة للعام الدراسي 1438-1439هـ بعقد ورش تدريبية خلال الفترة من 1/ 3/ 1439هـ وحتى 5/3/1439هـ في مقر مركز التدريب التربوي لفئات الجائزة ، الإدارة والمدرسة ، المشرفة ، المعلمة ،الطالبة ، المرشدة ، العمل التطوعي تحت عنوان ( تميزك تميزنا ) نفذته أ.نورة الشلوي ، أ. عبير القحطاني ، أ.عائشة القحطاني ، أ. لطيفة الخنيفر ، أ. منى السعيدي
وتم خلال الورش عرض ومناقشة عدة محاور منها : (ضوابط الترشيح للتقديم في الجائزة – آلية التعامل مع موقع الجائزة – ملاحظات لجان التحكيم للملفات المرشحة للتحكيم النهائي في الدورة الثامنة – الأدلة التفسيرية للفئات- القوالب الإلكترونية للفئات ) ..
وتجدرالإشارة إلى أن منسقة الجائزة الأستاذة /نورة الشلوي دعت قائدات المدارس لتحفيز المنسوبات للمشاركة في الجائزة في دورتها الحالية، وفق ضوابط الترشيح فمدارسنا تزخر بنخب من المتميزات في كافة الفئات ، متمنيةً للجميع التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الوطن لهذا العام ..
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