تبدأ هيئة النقل العام اليوم الجمعة تنفيذ الخطوة الأولى لإيقاف الحافلات الأهلية “خط البلدة” نهائياً من العمل في كل من الرياض، وجدة، والمدينة، وذلك من خلال حملة تفتيشية على الحافلات المعنية.
وأوضح مصدر مطلع أن الحملة سينفذها مفتشون من هيئة النقل العام، وسيتم خلالها توزيع استمارات لملاك الحافلات، ودعوتهم لتوفيق أوضاع حافلاتهم البالغ عددها نحو 600 حافلة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه سيتم إيقاف هذه الحافلات نهائياً خلال شهرين.
وأبأن أنه سيتم إحلال حافلات جديدة بمواصفات محددة للعمل مكان الحافلات القديمة، لافتاً إلى أنه سيتم عمل معالجات لأوضاع ملاك حافلات “خط البلدة” بإدخالهم في الشركات التي ستستثمر في الحافلات الجديدة، وتقديم عدد من الخدمات لهم.
وكان رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح ذكر أن معظم الحافلات الأهلية غير مطابقة للضوابط القياسية، ولا توفر السلامة المطلوبة للركاب، مبيناً أنه تم رصد أن 90% من هذه الحافلات بها مخالفات وسلبيات من بينها العمل بدون تصريح، وتسببها في تلويت البيئة وإثارة الضوضاء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج