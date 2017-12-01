توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الجمعة، أن تبقى السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، والشرقية.
بينما توقعت تشكل السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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