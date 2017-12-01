كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة ملابسات اختفاء أحد المواطنين في ظروف غامضة، بعدما ألقت القبض على شخصين اشتركا في قتله والتخلص من جثته بإلقائها داخل إحدى الحفر في منطقة بعيدة.
وبّين المتحدث الإعلامي لشرطة مكة العقيد عاطي القرشي وفقاً لـ”المدينة”، أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين باختفاء ذويه بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن التحقيقات في الواقعة أسفرت عن الاشتباه في وقوف شخصين وراء اختفائه.
وأوضح القرشي أن الشخص الأول وهو سعودي الجنسية أقر أمام جهات التحقيق بقتل المختفي، فيما ساعده الآخر وهو من جنسية أفريقية على التخلص من جثته بإلقائها في إحدى الحفر بعيداً عن العمران.
وأشار إلى أن الشرطة أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، مشدداً على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
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