قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بمعاقبة يمني بالسجن 17 شهراً وغرامة 3 آلاف ريال، بعد ثبوت انتحاله اسم سعودي لدخول المملكة والزواج من مواطنة قبل 15 عاماً.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن مواطنة تدعى “سماح” تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد زوجها لاكتشافها بعد 15 سنة زواج منه وإنجاب 6 أبناء أنه من الجنسية اليمنية وعليه سوابق تزوير ودخل المملكة عبر التسلل قبل أكثر من 30 عاماً.
وأضافت المصادر أن زوج المواطنة خضع للتحقيق أمام الجهات المعنية واعترف بارتكابه واقعة التزوير، مبيناً أنه سبق ترحيله قبل 36 عاماً بسبب سابقة تزوير لكنه عاد متسللاً إلى جدة وانتحل اسم وصفة مواطن سعودي، قبل أن يستقر فيها ويتزوج من المواطنة وينجب منها.
وبحسب المصادر فإن المتهم أدلى بكل التفاصيل أمام جهات التحقيق، موضحاً أن صاحب الاسم المنتحل كان زوجاً لشقيقته وأن التزوير جرى بواسطة أفارقة في حي البلد، وقد وجهت المحكمة له تهمة التزوير في محررات رسمية لتصدر ضده حكماً بالحبس والغرامة، ويتم إيداعه أحد سجون جدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج