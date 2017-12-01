تعرض مواطن خمسيني لحادث دهس على يد نجله بالخطأ نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة المنورة؛ بسبب إصابته بنزيف وكسور.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن شاباً مبتدئ القيادة استغل انشغال والده بعد تشغيله السيارة وقادها بشكل مُفاجئ قبل أن يدهسه بالخطأ ويسبب له نزيفاً وكسراً مضاعفاً في مفصل الركبة.
وبّينت أنه جرى نقل المواطن إلى مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، حيث أجريت له الإسعافات اللازمة سريعاً.
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