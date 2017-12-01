أكدت النيابة العامة على أن جرائم الخطف والسطو تُعد من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً وسيُعاقب فاعلها وفقاً للشرع وما صدر عن هيئة كبار العلماء في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المُستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33)، وقرار هيئة كبار العلماء رقم (85 وتاريخ 1401/11/11).وفق “أخبار 24”.
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