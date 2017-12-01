كشفت القيادة العامة لتحالف إعادة الشرعية في اليمن تفاصيل تصدي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لصاروخ باليستي أطلق من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه مدينة خمیس مشیط أمس (الخميس).
وقال المتحدث الرسمي لقيادة التحالف العقيد ركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة خميس مشيط عند الساعة (20:20) من مساء أمس، لافتاً إلى أنها تصدت له وقامت بتدميره على الفور دون وقوع أي خسائر.
وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة البالستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها الميليشيات الحوثية يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما أن إطلاقها باتجاه المدن الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن استمرار الميليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل المخالفة للقرار 2216.وفق “أخبار 24”.
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