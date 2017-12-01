ردّ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على ما نُشر في صحيفة صادرة في جدة أنه ذكر عبارة (هل ستحافظون على Jeddah Waterfront)، وذلك عند حديثه لأهالي جدة في افتتاح مشروع واجهة جدة البحرية.
ونشر حساب إمارة مكة المكرمة على لسان الأمير خالد الفيصل نفيه لذلك بقوله: “قرأت اليوم في احدى الصحف الصادرة في جدة انني قلت: هل ستحافظون على Jeddah Waterfront ، وأقول: لست من أهل التغريب الذي يروجون له” .
ونشر حساب “سناب شات” تابع للإمارة مقطعا لجزء من حديث الأمير خلال افتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة من الواجهة البحرية لمدينة جدة، لم ترِد فيه تلك العبارة، وهي المرادف الإنجليزي لـ “واجهة جدة البحرية”.وفق “أخبار 24”.
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