قالت مصادر إن معتمرا حاول الانتحار، اليوم (الخميس)، بالقفز من دور الميزان لتوسعة الملك فهد بالحرم المكي، ما أدى إلى سقوطه بجوار السلالم الكهربائية بالدور الأرضي.
وباشرت القوة الخاصة لأمن المسجد، وفقًا لـ “عاجل”، حالة المعتمر الباكستاني الثلاثيني، الذي تم نقله من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى طوارئ مستشفى أجياد العام.
وكشفت مصادر طبية عن إصابة المعتمر بكسرٍ في الحوض وفقًا للأشعة المبدئية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج