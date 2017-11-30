صدّت القوات السعودية المشتركة، اليوم (الخميس)، هجومًا لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان.
وفشلت فصائل من تلك الميليشيات، وفقًا لـ”العربية”، في تخطّي الحدود اليمنية باتجاه الحدود السعودية عن طريق الهجوم على نقاط رقابية عسكرية، بعد تعامل القوات السعودية معها من خلال الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.
وقتلت القوات السعودية العشرات من عناصر الميليشيات، ودمرت 3 صواريخ من طراز “كورنيت” و3 مدافع متحركة وعدداً من القذائف والذخائر، وذلك بمساندة من طيران التحالف الذي استهدف التعزيزات العسكرية القادمة إليهم.
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