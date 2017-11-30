تمكنت حملة “وطن بلا مخالف” من اقتحام عدد من الأوكار التي تستقطب ممارسي الرذيلة وشاربي الخمور بالرياض، وأطاحت بعدد كبير من المتورطين في إدارة النشاطين وزبائنهم.
وأظهر مقطع فيديو رجال الأمن وهم يقتحمون منازل حوّلها المخالفون إلى بؤر لممارسة الرذيلة بالرياض، وضبطت الحملة التي استمرت 6 ساعات، رجالا ونساء متورطين في النشاط، كما عُثر على مصوغات ذهبية يُشتبه أن تكون مسروقة.
وضبطت القوات المشاركة في الحملة مواطنًا حوّل شقته لمقر لشرب الخمور، كذلك ضبطت عمالة وافدة غير نظامية داخل أحد المنازل.
#الجهات_الأمنية ترصد وتضبط شقق لـ “#دعارة وبيع #الخمور” ضمن حملة #وطن_بلا_مخالف في مدينة #الرياض. pic.twitter.com/5bpQpKODNA
— السعودية اليوم (@alsaudi_today) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
وفق “اخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج