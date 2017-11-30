تصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لصاروخ، لم يتضح بعد إن كان “باليستيا” أو “سكود”، تم إطلاقه اليوم (الخميس) من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط.
ومن المنتظر أن تصدر قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، بيانا خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة، وما إن كانت تسببت في أضرار مادية أو بشرية.
يشار إلى أن القوات السعودية المشتركة، صدت اليوم هجومًا لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قبالة الخوبة في منطقة جازان، وقتلت العشرات من العناصر الانقلابية، ودمرت 3 صواريخ من طراز “كورنيت” و3 مدافع متحركة.
وفق”أخبار24″.
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