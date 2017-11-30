أعلن قائد المنتخب الوطني والهلال للكاراتيه عماد المالكي عن انسحاب شقيقه الأصغر عبدالهادي المالكي، من مواجهة لاعب إسرائيلي في إحدى البطولات المقامة في اليابان.
وقال المالكي في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم (الخميس): “إن انسحاب شقيقة يأتي امتثالا لأوامر ولاة أمرنا وتأكيدا على موقفنا الراسخ بعدم الاعتراف بالدولة الصهيونية، وبأن الرياضي الحقيقي سفيرا لوطنه قبل أن يكون لاعب”.
ولاقى انسحاب المالكي من مواجهة نظيره الإسرائيلي ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، فرحّب بعضهم بانسحابه والثبات على المواقف الدائمة ضد دولة الكيان الصهيوني، فيما رأى آخرون أنه كان بإمكانه أن يخوض المباراة ويهزمه، في رسالة صريحة بمكانتهم. وفق”أخبار24″.
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