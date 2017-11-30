لاقت تغريدة بـ”لغز” للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انتقادات وجدلاً واسعاً من قبل المتابعين للمؤسسة، ما عدّوه لهواً بعيداً عن مهمتها ومعالجة قضايا المؤسسة.
وكانت المؤسسة قد كتبت في تغريدتها التي وجهتها لـ “الأذكياء فقط”: “ذهب رجل لزيارة مريض، فسأله مدير المستشفى: ماذا يقرب لك المريض؟ فأجابه: والد المريض هو ابن والدي، من يكون الزائر؟”؛ الأمر الذي فتح باباً من الانتقادات الواسعة للمؤسسة.
وجاءت الردود على التغريدة عكس ما كانت تتوقعه المؤسسة، حيث طالب متداولوها المؤسسة بمعالجة معاناة مبتعثيها الذين عادوا على أمل توظيفهم دون أن يتحقق حلمهم الوظيفي، فضلاً عن بقية قضاياها.
كما طالب آخرون المؤسسة بالرد على الاستفسارات التي ترِدها من قبل المتابعين، ووضع الحلول لصرف المكافآت المتأخرة، والاهتمام بأمور تصنيف خريجي بكالوريوس الكليات التقنية في الخدمة المدنية وجدارة.
فيما تساءل البعض عن أهمية التغريدة بالنسبة للمؤسسة، مؤكدين أنه عندما تفتقر المؤسسات التعليمية لأبجديات التعليم، تترك عملها الرئيسي، وتتحول حساباتها في “تويتر” إلى تهريج ممزوج بالفعاليات والحكم والأمثال والألغاز. وفق”اخبار24″.
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