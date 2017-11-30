وضع مبتعث شاب شهادته التي حصل عليها من أمريكا في نظم المعلومات جانبا، واتجه للعمل في مجال الفندقة، وتحديدا في المطاعم، حتى أصبح الآن مساعد مدير مطعم بفندق 5 نجوم بالرياض.
الشاب هو يوسف المطيري، أحد المبتعثين بالخارج، والذي كان يدرس على نفقته الخاصة الإدارة ونظم المعلومات، بالولايات المتحدة الأميركية، ولم يتوقف عند الدراسة، بل عمل في مطاعم متعددة بالجامعة وخارجها، ليشبع هوايته بهذا العمل الذي يحبه، وأيضا لتحقيق عوائد مادية تساعده في مصروفاته ودراسته.
وروى المطيري أنه كان يحقق عائدا شهريا يوازي 3 آلاف ريال، ثم التحق ببرنامج الابتعاث، وفقاً لـ”العربية.نت”، لكنه لم يترك العمل بالمطاعم، لحبه له أكثر من تخصصه العلمي، وأنه بدأ العمل بحمل الطعام، وتقديمه للزبائن، ولم يجِد في ذلك عيبًا، ورُقي حتى منصب مدير المطعم، وأصبح العائد المادي كبيرا، ثم عاد إلى المملكة، بشهادته الجامعية وهوايته الجديدة.
وأضاف أنه بعد عودته، اتجه إلى المطاعم، وتوظف مساعد مدير مطعم بفندق 5 نجوم في الرياض، معربا عن سعادته بذلك، وأنه يؤدي عمله على أكمل وجه، طامحا في تحقيق المزيد، لأن الأطعمة والأشربة، مجالها واسع، وفيه خير كثير للسعوديين، متمنيا عليهم الدخول إليه، لأن عدد السعوديين به قليل جدا.
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