أعلنت وزارة الداخلية أن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الشهر الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، أسفرت حتي يوم أمس الأربعاء، عن ضبط 118425 مخالفاً، بينهم أكثر من 1000 امرأة.
وأوضحت أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ 118425 مخالفاً، منهم 67760 مخالفاً لنظام الإقامة، و19709 مخالفين لنظام أمن الحدود، و30956 مخالفاً لنظام العمل.
فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 1425 شخصاً، 78 % منهم يمنيو الجنسية، و21 % إثيوبيو الجنسية، و1 % جنسيات أخرى، تم ترحيل 870 منهم، كما تم ضبط 30 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
وأضافت أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ 416 شخصاً، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لثبوت تورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 58 مواطناً، تم إيقاع العقوبات النظامية الفورية بحق 34 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 24 سعودياً.
وكشفت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة في إدارات توقيف الوافدين 12632 وافداً مخالفاً، منهم 11548 رجلاً، و1084 امرأة، وتم ترحيل 17237 مخالفاً، وإيقاع العقوبات الفورية بحق 11811 مخالفاً، وإحالة 14870 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 15543 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
وفق”أخبار24″.
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