عبّر طلاب مدرسة ابتدائية في حائل عن حبهم وتقديرهم الكبير لمدير المدرسة الذي تقاعد العام الماضي عند زيارته المدرسة هذا اليوم (الخميس).
وأظهر مقطع فيديو طلاب مدرسة “الخماشية” الابتدائية بحائل، عندما رأوا أستاذهم ومدير مدرستهم المتقاعد عبدالرحمن بن إبراهيم الشعيفان، عند زيارته للمدرسة، حيث أخذوا يتزاحمون للسلام عليه، وتقبيل رأسه، تقديرًا وعرفانًا لما قدمه لهم خلال سنوات عمله.
وعبّر مرتادو مواقع التواصل الذين تداولوا المقطع عن إعجابهم به، حيث بيّن الحب والفرحة التي يحملها هؤلاء الطلاب الصغار للرجل الذي خدمهم، وأفنى سنوات عمره في تدريسهم، مشيدين بما قام به الطلاب من تصرف تلقائي جميل.
وفق”أخبار24″.
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