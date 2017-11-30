كشفت مصادر تفاصيل الانفجار الذي وقع داخل أحد المنازل في جنوب مدينة جدة، وتسبّب في بتر إحدى يدي رجل وإصابة اثنين من أفراد أسرته، إصابات بليغة.
وأوضحت المصادر أن الانفجار نتج عن قنبلة كانت بحوزة مواطن يعمل في قطاع أمني بالحد الجنوبي، وتسبّب الانفجار في بتر يده، وإصابة آخرين، فيما لم يتضح سبب وجود القنبلة بحوزة المواطن، حيث ستجرى التحقيقات معه عقب استقرار حالته الصحية.
وقد باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادث عقب نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الثغر ثم إلى مستشفى الملك عبد العزيز نظرا لخطورة الإصابات. وفق”أخبار24″.
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