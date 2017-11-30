وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتقديم 100 ألف ريال مساعدة للاعب الدولي السابق عبدالله العمار.
وذكر المتحدث الرسمي للهيئة رجاءالله البقمي أن هذه المساعدة جاءت تجاوبا مع الظروف الصحية والمادية الصعبة التي يمر بها اللاعب السابق.
وكان لاعب الهلال والمنتخب السابق سعود الحماد قد وجه نداءً إلى رئيس الهيئة بمساعدة اللاعب الدولي السابق عبدالله العمار لظروفه الصحية.وفق “أخبار 24”.
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