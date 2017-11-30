وجّه لاعب النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي التهنئة لمنتخب ألمانيا على تأهله لكأس العالم، في مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لنجوم المنتخبات الـ32 المتأهلة لمونديال روسيا 2018.
ونشر الاتحاد الدولي للـ “فيفا” الفيديو اليوم (الخميس) بمشاركة 32 لاعباً يمثلون المنتخبات التي ستشارك في المونديال، ورحّب نجوم كرة القدم بالمنتخبات المشاركة بلغات مختلفة، حيث تحدث السهلاوي باللغة الألمانية خلال الفيديو لمنتخب ألمانيا مباركاً بالتأهل قائلاً: نراكم في روسيا.
فيما قدّم الكوري الجنوبي كي سونغ لاعب سوانزي سيتي التهنئة للسعودية باللغة العربية، ووجّه اللاعب المصري محمد النني التهنئة لمنتخب آيسلندا الذي سيشارك في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه، وسط مشاركة من نجوم كرة القدم في العالم.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة الروسية موسكو يوم غدٍ الجمعة حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، الذي يشارك فيه 32 منتخباً؛ وهي: روسيا، البرتغال، فرنسا، آيسلندا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، صربيا، بلجيكا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، السويد، الدنمارك (أوروبا)، البرازيل، أوروجواي، الأرجنتين، كولومبيا، بيرو (أمريكا الجنوبية)، مصر ونيجيريا والسنغال والمغرب وتونس (أفريقيا)، إيران، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، أستراليا (آسيا)، المكسيك، كوستاريكا، بنما (أمريكا الشمالية).
Welcome to Russia ahead of the #WorldCupDraw!
🇧🇷@neymarjr congratulates Iran in Farsi
🇵🇱@lewy_official sends greetings to Egypt in Arabic
🇩🇪@ToniKroos wishes @England a warm welcome
32 players welcoming 32 teams 👋 pic.twitter.com/OwcfcEbcVf
— #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
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