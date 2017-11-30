توقع النظام الآلي للإنذار المبكر أن تتأثر مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة اعتباراً من الأربعاء القادم، تتسبب بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتوقع النظام الآلي للإنذار المبكر، أن تنخفض درجات الحرارة في وسط وشمال المملكة نتيجة لمرور هذه الكتلة الهوائية الباردة إلى ما دون الصفر المئوي.
وأكد الإنذار المبكر أن الحالة الجوية المذكورة ستجري متابعتها وإصدار التقارير والإنذارات اللازمة قبل حدوث أي تأثيرات قد تنجم عنها.وفق “أخبار 24”.
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