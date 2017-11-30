تسبب حادث تصادم حافلة مع شاحنة، اليوم (الخميس)، في مصرع 3 معتمرين آسيويين، وإصابة 40 آخرين، وذلك على طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وباشرت فرق أمن الطرق بقيادة العقيد سلمان العنزي الموقع، وتم نقل كافة المصابين للمستشفى، وذلك بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر والقطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع.
وأوضح الهلال الأحمر بالمدينة المنورة أن عدد الحالات الخطيرة بلغ 12 حالة، بينما سجلت 8 حالات إصابات متوسطة، و20 حالة بسيطة.
وكان مستشفى الحمنة، قد أعلن حالة الاستنفار، واستدعاء كامل القوى لتقديم الخدمة للمصابين، فيما تولت الجهات المعنية الحادثة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج