أقر مجلس الشورى أمس توصية تقدم بها العضو منصور الكريديس تدعو إلى قيام جهة محايدة بتقييم أداء المؤسسة العامة للتقاعد بشكل دوري.
وأوضح الكريديس أن التوصية جاءت بعد أن أثارت الإيرادات المالية للمؤسسة حفيظة عدد من أعضاء المجلس، الذين وصفوها بالخجولة وغير المقبولة، حيث بلغت العوائد نحو 7.5 مليار ريال، رغم أن المؤسسة تستثمر نحو 520 مليار ريال في عدد من القطاعات، أي بمعدل لا يتجاوز 1.5% من قيمة الاستثمارات.
من جانبه، ردّ رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، الدكتور معدي آل مذهب، على ذلك بأن المؤسسة وقّعت مع شركة “نورث أند ترست” للقيام بهذا التقييم عام 2016، مشيراً إلى أن هذه الشركة تدير العديد من المحافظ المالية العالمية، وأصولها المالية تبلغ 7.8 تريليون دولار.وفق “أخبار 24”.
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