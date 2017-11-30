زار أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم (الخميس) أسرة جماز السحيمي، أول رئيس لهيئة سوق المال، الذي توفي الثلاثاء الماضي، لتقديم واجب العزاء.
ودعا الأمير فيصل للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما عبّرت أسرة السحيمي، الذي ترأس ابنته سارة السحيمي مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية “تداول”، عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره.وفق “أخبار 24”.
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