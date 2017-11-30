شدّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة التزام أصحاب العمل بإدخال السبب الحقيقي لاستبعاد الموظف من عمله، وذلك للحفاظ على حقوقه، كما دعت المشتركين للتأكد بأنفسهم من ذلك.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يحق لأصحاب العمل استبعاد الموظف من عمله في 9 حالات، وهي إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، أو في حال انتهاء الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل.
وأضافت أن من أسباب الاستبعاد فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مبينة أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل.
وأبانت أنه يحق للمؤسسة إنهاء العقد في حال وفاة الموظف وفاة طبيعية، أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، أو في حال إشهار إفلاس المنشأة رسمياً، أو إعادة هيكلتها إدارياً، أو إنهاء نشاطها نهائياً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج