نفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” صلتها باتصالات تلقاها عدد من الأشخاص من مجهولين ادعوا خلالها تبعيتهم لـ”نزاهة”، وطلبوا تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية.
ووصفت الهيئة أن ما يتم عبر هذه الاتصالات عبارة عن احتيال وتلاعب، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وفالت إنها لا تتواصل مع الأفراد والجهات لطلب تحويل مبالغ مالية، داعية من يتلقون اتصالات بهذا الخصوص الإبلاغ فوراً عبر الرقم المجاني 19991، أو عبر خدمة بلاغات على موقعها الإلكتروني، أو عبر تطبيقات الجوال.
وكان حساب الهيئة على موقع “تويتر” قد تلقى استفسارات من مغردين أفاد أحدهم بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص ادعى أنه موظف بـ”نزاهة” وأفاده بأنه تم رصد تحويلات للخارج من حسابه، وأنه يجري التحقيق في الأمر، طالباً منه تحويل مبلغ 65 ألف ريال في أحد الحسابات البنكية.وفق “أخبار 24”.
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