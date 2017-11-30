أكدت إدارة تعليم مكة المكرمة أنها تابعت مقطع الفيديو المتداول لهروب بعض الطالبات من السور الخارجي لإحدى المدارس، لافتة إلى أن المدرسة التي ظهرت في المقطع المصور تابعة لها.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة على الفور لزيارة المدرسة، والتحقيق فيما حدث مكونة من مكتب التعليم والقيادة المدرسية وإدارة المتابعة وإدارة التوجيه والإرشاد.
وأوضحت أن اللجنة ستباشر الإجراءات التربوية المناسبة والتي تمنع تكرار مثل هذه السلوكيات مرة أخرى.
وكان مقطع فيديو تم تداوله اليوم على نطاق واسع أظهر قيام فتيات بالمرحلة الثانوية بالهرب من مدرستهن بالقفز من فوق السور، حيث ظهرت إحداهن وهي ترمي عباءتها إلى خارج المدرسة ثم تقفز من السور، فيما كانت إحدى زميلاتها تنتظرها خارج السور والأخرى تهم بالقفز.وفق “أخبار 24”.
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