حققت الطالبه شوق بنت سعود المطرفي فوزا بمسابقة الاملاء على مستوى محافظتي الخرج والدلم ( بنين وبنات) للصفوف الدنيا ، فالف مبروك الفوز ونتمنى لها التوفيق في المرحلة القادمة على مستوى وزارة التعليم .
هذا وكانت مدرستها قد اقامت حفلا مبسطا لفوزها بهذه المناسبة.
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طالبة الثالث الابتدائي شوق المطرفي بطلة مسابقة الاملاء على مستوى الخرح
طالبة الثالث الابتدائي شوق المطرفي بطلة مسابقة الاملاء على مستوى الخرح
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
حققت الطالبه شوق بنت سعود المطرفي فوزا بمسابقة الاملاء على مستوى محافظتي الخرج والدلم ( بنين وبنات) للصفوف الدنيا ، فالف مبروك الفوز ونتمنى لها التوفيق في المرحلة القادمة على مستوى وزارة التعليم .
حققت الطالبه شوق بنت سعود المطرفي فوزا بمسابقة الاملاء على مستوى محافظتي الخرج والدلم ( بنين وبنات) للصفوف الدنيا ، فالف مبروك الفوز ونتمنى لها التوفيق في المرحلة القادمة على مستوى وزارة التعليم .
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