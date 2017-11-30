يحتفى في كل عام بيوم الجودة العالمي في جميع أنحاء العالم والذي يوافق 29نوفمبر لهذا العام 2017 وهو يسهم في نشر ثقافة الجودة والتميزوالسعي للإتقان في العمل ومن هذا المنطلق احتفت إدارة تعليم الخرج بهذا اليوم في جميع مدارس التعليم العام في محافظتي الخرج والدلم وذلك تحت شعار (جودةالقيادة تصنع الفرق) والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق الجودة الشاملة ورفع مستواها للوصول إلى العمل المتقن والذي يعتبر في الأساس أهم مبادئ الشريعة الإسلامية ،كما تهدف من خلاله إلى خلق بيئة محفزة جذابة تستثمر فيها الطاقات للعمل الإبداعي وذلك من خلال تطبيق عدة أنشطة وبرامج من عروض مرئية وإذاعات صباحية وبروشرات ونشرات توعوية وغيرها من الأنشطة التي تسهم في نشرثقافة الجودة الشاملة.
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إدارة تعليم الخرج تحتفي باليوم العالمي للجودة
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