لقيت معلمة وسائقها مصرعهما اليوم الثلاثاء بمنطقة عسير، بينما أصيبت طفلتها، جراء حادث مروري على طريق سراة “عبيد/مركزالعرقين”، فيما تطوع أحد المارة بنقل الطفلة إلى مستشفى سراة عبيدة العام.
وكانت المعلمة “ن.م القحطاني” تتجه برفقة سائقها وابنتها في الطريق إلى مقر عملها بمدرسة للبنات بمركز العرقين على بعد 45 كم من محافظة سراة عبيدة، وعند مرورهم بمحاذاة قرية وادي خضار وقع حادث مروري لسيارتهم، ما أسفر عن وفاة المعلمة وسائقها وإصابة طفلتها، التي قام أحد سالكي الطريق بنقلها للمستشفى.
يذكر أن الطفلة سُلمت لجدها بعد أن تلقت الإسعافات والعلاجات اللازمة، في حين زار محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا الطفلة في المسشتفى للاطمئنان عليها. وفق “أخبار24”.
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