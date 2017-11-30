أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم قيام فتيات بالمرحلة الثانوية بالهرب من مدرستهن بالقفز من فوق السور.
ويبين المقطع قيام إحدى الطالبات برمي عباءتها إلى خارج المدرسة ثم القفز من السور، فيما كانت إحدى زميلاتها تنتظرها خارج السور والأخرى تهم بالقفز.
وتساءل متداولوا المقطع عن دور إدارة المدرسة والحارس في التنبه لمثل هذه الأمور، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وإيجاد الحلول لضبط الطالبات داخل مدارسهن، وتوعيتهن بأخطار هذه السلوكيات. وفق”أخبار24″.
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