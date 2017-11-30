كشف والد أحد طلاب ابتدائية الصديق في الخبر، سر تأخر نجله عن الانصراف من المدرسة بشكل يومي لمدة نصف ساعة مقارنة بزملائه.
وأوضح والد الطالب عبد العزيز الدوسري، أن نجله خصص نصف ساعة يوميا لتنظيف فصله وترتيبه على مدى شهرين، دون علمه أو علم إدارة المدرسة التي لم تكتشف الواقعة إلا بعد معرفة الوالد بها.
وأشار إلى أنه علم بمحض الصدفة أن موعد خروج نجله الرسمي هو الواحدة ظهرا وليس الواحدة والنصف كما أخبره نجله، مشيرا إلى أنه خشي على نجله وسأله عن ذلك فأخبره بأنه خصص نصف ساعة يوميا لتنظيف وترتيب فصله.
ولفت إلى أنه طلب من إدارة المدرسة التحقق من الأمر، وبالفعل تقصت المدرسة وعلمت أنه على مدى شهرين يقوم بترتيب وتنظيف الفصل.
من جانبها، أعربت إدارة المدرسة عن شكرها لهمة الطالب وأقامت له احتفالية خاصة لتكريمه، مؤكدة أنه مثال مشرف يحتذى به. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج