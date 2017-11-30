ساهمت مقاطع فيديو وثقتها كاميرات مراقبة منزلية في الإطاحة بلص حاول اقتحام منزل بحي النوارية شمالي مكة المكرمة بهدف السرقة، بعد أن أظهرته أثناء محاولته التسلل إلى المنزل.
وكان مواطن من سكان حي النوارية قد تقدم، وفقاً لـ”سبق”، بشكوى لمركز شرطة العمرة بمكة المكرمة، تفيد أن مجهولاً حاول اقتحام منزله بحي النوارية بمكة ليلاً، وقدم للشرطة مقاطع فيديو صورتها كاميرات مراقبة مركبة بالمنزل، تظهر اللص أثناء محاولته التسلل إلى المنزل، ما ساعد الشرطة على التوصل له والقبض عليه.
وبحسب المصادر، فإن شرطة مكة المكرمة بعد إلقاء القبض على المتهم مستعينة بمقاطع الفيديو والتحقيق معه وإقراره بجريمته وأنه لم يتمكن من دخول المنزل، أحالت ملف قضيته إلى فرع النيابة العامة بمكة المكرمة، التي بدورها ستستكمل التحقيق معه، تمهيداً لتقديمه للمحكمة.
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عوض الحارثي، أن ما ارتكبه المتهم يعد جريمة في نظر الشرع، كونه يدخل تحت ترويع الآمنين، ويستحق العقوبة عليها.
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