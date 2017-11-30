أوضحت وزارة العدل إن شهر صفر الماضي شهد عقد 10.3 ألف حالة زواج في 13 مدينة بالمملكة، مقابل 5337 حالة طلاق تم تسجيلها خلال نفس الشهر.
وذكرت في إحصائية لعقود الزواج التي تم توثيقها خلال الشهر الماضي أن مكة المكرمة جاءت في الصدارة من حيث عدد حالات الطلاق بـ1556 حالة، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الثانية بـ1366 حالة طلاق.
وأبانت الإحصائية أن المنطقة الشرقية سجلت 659 حالة طلاق، تليها منطقة المدينة المنورة، فيما كانت منطقة الباحة أقل المناطق من حيث حالات الطلاق بـ66 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات الزواج التي تمت بين طرفين سعوديين بلغ 7791 حالة، مقابل 2514 حالة زواج كان أحد طرفيها سعودياً.
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