قال الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير إن الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية للمجتمع والوطن قليلة جدا جدا جدا، وقد تكون 0%.
وأضاف أمير عسير وفقا لـ”الاقتصادية” أنه من المعيب على هذه البنوك عدم مساهمتها في خدمة المواطن والوطن.
وأشار خلال مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017، إلى التوجه الحكومي الجاد لتطوير مجالات الاقتصاد والتنمية في المملكة لوضعها في الموقع اللائق بها بين سائر الأمم والشعوب.
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