قال عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل إن نسبة العنصر النسائي في وظائف القضاة “صفر”، مطالبا بتعيين قاضيات نساء من الكفاءات الشرعية والقانونية.
وأعرب آل فاضل، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية السنوي لديوان المظالم، عن أسفه لتلك النسبة، مشيراً إلى أن عدد الوظائف الشاغرة، بحسب التقرير يبلغ 1655 وظيفة بما نسبته 35% من الوظائف المتوافرة لدى الديوان.
وأكد وجود كفاءات شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، واقترح على اللجنة أن تعدل توصيتها الأولى لتشمل العنصر النسائي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي قضائياً وإدارياً. وفق”أخبار24″.
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