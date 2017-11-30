أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً بفصل دور الملاحظة وأقسام الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، في إدارات مستقلة.
ووجهت الوزارة بتعديل مسمى الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، إلى الإدارة العامة للأحداث، وربطها تنظيمياً بوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة.
ويتضمن القرار فصل كل من إدارة رعاية المسنين عن الإدارة العامة لرعاية الأحداث والمسنين، وإدارة التأهيل الأهلي عن الإدارة العامة للخدمات الطبية، وضم دور الضيافة للفتيات إلى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، إلى جانب فصل مراكز الرعاية النهارية الحكومية عن الإدارة العامة للخدمات الطبية، وضمها إلى الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم. وفق”اخبار24″.
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