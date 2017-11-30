أشار تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة بالمملكة اليوم الخميس إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، التي يسبقها نشاط في الرياح السطحية على عدد من المناطق.
وتوقعت الهيئة في تقريرها، أن يشمل تأثير الأجواء المذكورة مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ومنطقة القصيم، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الشمالية منها.
كما توقع التقرير تكوّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط المملكة.وفق”أخبار24″.
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