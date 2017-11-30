نفى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق ما نسب إليه بإجازته الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكداً أن ذلك افتراء عليه وكذب على عامة المسلمين.
وقال المطلق في بيان له، إنه لم يجز الاحتفال بمولد النبي كما نسب إليه، مشدداً على أن النبي لم يفعله ولم يدع إليه، كما أن أكثر الناس حباً للنبي كالخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين لم يفعلوه ولم يدعوا الناس إليه.
وأضاف أن “شعراء الصحابة لم يمدحوا في النبي بما مدحه به شعراء المولد حتى غلوا في مدحه ووقعوا في الشرك”، مشيراً إلى أن أئمة الفقه الإسلامي لم يقيموا مولداً ولم يدعوا الناس إلى إقامته، كما أن كتبهم ليس فيها شيء من ذلك.
ولفت إلى أن دعوة الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ظهرت في الدولة العبيدية في القرن الرابع الهجري، بعدما أقام المعز العبيدي 5 موالد في السنة، موضحاً أن تلك البدعة استمرت وجعلها بعض المسلمين من أهم العبادات التي يوالون عليها ويعادون. وفق”أخبار24″.
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