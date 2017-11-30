أكد الشاب السعودي سالم آل حارث الذي تبرع بكليته لوالدته، أنه على استعداد للتبرع بكليته الأخرى لها، والعيش طيلة حياته على الغسيل الكلوي، مقابل أن يراها بصحة وعافية.
وأوضح آل حارث البالغ من العمر 29 سنة، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه خرج من المستشفى أول من أمس الثلاثاء، لافتاً إلى أن صحة والدته في تحسن، وأن الأطباء بيّنوا له كيفية تعامله مستقبلاً مع وضعه الصحي، وقدموا له عدة نصائح بخصوص ذلك.
وتبرع الشاب سالم بكليته لوالدته في عملية ناجحة أجريت بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة قبل عدة أيام، لإنهاء معاناتها من مرض الفشل الكلوي، الذي لازمها لعدة سنوات.
فيديو | #الراصد يسلط الضوء على قصة الشاب سالم آل حارث الذي تبرع بكليته إنهاء لمعاناة والدته مع مرض “الفشل الكلوي”. pic.twitter.com/HmJ9AvihxU
— الراصد (@alraasd) November 29, 2017
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