ألقت الجهات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية القبض على عدد من المخالفين في أحياء الجرادية وغبيرة بمدينة الرياض، ضمن حملة وطن بلا مخالف.
وأسفرت الحملة، بحسب “عين اليوم”، عن ضبط 20 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، منهم 5 إثيوبيين و5 سيدات كينيات، إلى جانب 5 عمال باكستانيين يحملون إقامات مزورة.
وضبطت الشرطة خلال الحملة مواطناً بعدما عثرت في شقته على عدد من قوارير الخمر، كما ضبطت وافداً من الجنسية اليمنية يبيع الخمر من بيته.
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