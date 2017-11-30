أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عدد السعوديين والسعوديات المنضمين إلى سوق العمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، بلغ أكثر من 64 ألف شاب وشابة.
وأضافت الوزارة أن أعداد السعوديين في سوق العمل وصلت بنهاية أكتوبر الماضي 1.95 مليون سعودي وسعودية، مشيرة إلى أن 33 ألف سعودية انضممن لسوق العمل، فيما دخل 31 ألف سعودي السوق خلال الفترة ذاتها.
وقالت إنها أطلقت سبع مبادرات لرفع نسب التوطين، بالإضافة إلى تحسين وتطوير سوق العمل، وتمكين السعوديين والسعوديات ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.وفق “أخبار 24”.
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